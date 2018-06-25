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Криштиану Роналду попросил болельщиков не мешать ему спать в Саранске‍

Понедельник, 25 Июня 2018 11:29
Криштиану Роналду попросил болельщиков не мешать ему спать в Саранске‍ Фото из открытых источников

«Я тут как бы пытаюсь выспаться перед очередным матчем, а вы шумите и не даете мне сделать это», — как бы сказал при помощи жестов Криштиану Роналду футбольным фанатам из Ирана, которые собрались под окном его гостиничного номера в Саранске.

 

Инцидент, о котором сообщает издание O Globo, произошел вчера вечером в Саранске — у отеля, в котором разместились футболисты португальской сборной, собралась толпа иранских болельщиков, которые, как несложно догадаться, начали вести себя довольно шумно, мешая игрокам сборной Португалии спать и отдыхать.

 

В какой-то момент в окне одного из номеров гостиницы появился сам Роналду, который при помощи незатейливых жестов попросил фанатов вести себя потише, ссылаясь на то, что ему необходимо выспаться перед очередной игрой ЧМ-2018.

 

Двадцать пятого июня, то есть уже сегодня, в Саранске, напомним, состоится игра финального тура группового раунда, в которой сойдутся сборные из Португалии и Ирана. Матч определит одного из участников одной восьмой финала Чемпионата мира. В общем, если сборная Португалии проиграет, то у Роналду будет отличное оправдание — не давшие ему выспаться иранские фанаты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Роналду
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