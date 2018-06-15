Пятница 15 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Мужчина избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне‍

Мужчина избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне‍

Пятница, 15 Июня 2018 09:54
Мужчина избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне‍ Фото из открытых источников

Приложение Snapchat, которое установила на свой смартфон жительница США, едва не стало причиной ее смерти — девушку избил до полусмерти ее возлюбленный, запретивший ей общаться в социальных сетях.

 

По словам пострадавшей девятнадцатилетней Соледад Торрес, ее парень Дамеон Мармолехо заставил ее удалить профили в соцсетях после того, как она узнала о его измене. То есть, он считал, что она захочет отомстить ему и сделает это при помощи какого-то социального сервиса. Затем Мармолехо отвез девушку подальше от ее родителей и вообще запретил ей все, что можно было запретить.

 

Однако Торрес все равно установила Snapchat, чтобы общаться с родителями. Заметив это, Мармолехо принялся избивать девушку ногами по голове, пока не проломил ей череп. Теперь двадцатиоднолетнему преступнику грозит двадцать лет тюрьмы.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Избиение
Главное за сутки
Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны-участницы Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе единогласно поддержали введение импортных пошлин против США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС. В агентстве добавили, что данные меры…
Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7), что Крым принадлежит России, сообщает ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник. Собеседник портала отметил, что Трамп считает Крым российским…
Россия призвала США рассекретить данные о веществе под названием «Новичок» Россия призвала США рассекретить данные о веществе под названием «Новичок» Посольство России в США отреагировало на утверждение Минобороны, что сирийская оппозиция при поддержке сил спецопераций США готовит провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом дипмиссия сообщила в своем Twitter-аккаунте. «Даже…

Читайте также
Под Рязанью двое мужчин на спор изнасиловали женщину Под Рязанью двое мужчин на спор изнасиловали женщину Изнасилование на спор, которое осуществили двое жителей одного из сел Рязанской области, стало причиной возбуждения уголовного производства по пункту "а" второй части статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации — сообщают…
Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек В уральские больницы госпитализированы 64 человека из детского лагеря "Сосновый бор", сообщили в региональной прокуратуре. Из них 33 направлены в больницу Кушвы, 31 — в больницу Нижнего Тагила. Ранее сообщалось…
Туристы взобрались на 30-метровую стену и разбились, пытаясь сделать селфи Туристы взобрались на 30-метровую стену и разбились, пытаясь сделать селфи "Смертельные селфи" становятся все более распространенным, но от этого не менее печальным феноменом. Очередное такое происшествие имело место в Португалии, где с тридцатиметровой стены сорвались и разбились насмерть австралиец и…
В Омске профессиональный боец отправил в кому подростка В Омске профессиональный боец отправил в кому подростка Омские полицейские разыскивают мужчину, который напал на компанию подростков, распевавших песни на лавочке у подъезда, и отправил одного из них в кому хорошо поставленным ударом. Подозреваемый, как предполагается, профессиональный боец.…
Интернет и СМИ
Фото
Самое красивое место в Англии Самое красивое место в Англии

Спокойная красота этого типично английского пейзажа стоит в противоречии с его зловещей репутацией. ...

Видео

 

"Небесная кара". В Подмосковье Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на ДПС

Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать?
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.