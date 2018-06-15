Мужчина избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне‍

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Приложение Snapchat, которое установила на свой смартфон жительница США, едва не стало причиной ее смерти — девушку избил до полусмерти ее возлюбленный, запретивший ей общаться в социальных сетях.

По словам пострадавшей девятнадцатилетней Соледад Торрес, ее парень Дамеон Мармолехо заставил ее удалить профили в соцсетях после того, как она узнала о его измене. То есть, он считал, что она захочет отомстить ему и сделает это при помощи какого-то социального сервиса. Затем Мармолехо отвез девушку подальше от ее родителей и вообще запретил ей все, что можно было запретить.

Однако Торрес все равно установила Snapchat, чтобы общаться с родителями. Заметив это, Мармолехо принялся избивать девушку ногами по голове, пока не проломил ей череп. Теперь двадцатиоднолетнему преступнику грозит двадцать лет тюрьмы.