Сестра Ким Кардашьян Кайли обрушила Snapchat одним твитом

Фото из открытых источников

Капитализация компании Snap, которой принадлежит популярный интернет-мессенджер Snapchat, рухнула на 1.3 миллиарда американских долларов после того, как Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, опубликовала твит, в котором заявила, что больше не пользуется "Снэпчатом".

О подробностях истории пишет аналитическое агентство Bloomberg. По данным которого, акции Snapchat стремительно обвалились именно после того, как в "Твиттере" появилась запись звезды реалити-проекта Keeping Up with the Kardashian Кайли Дженнер следующего содержания:

"Я одна уже давно не открываю Snapchat или есть и другие такие? Вообще — это грустновато"

Написала, казалось бы, и ладно, мало ли кто и что пишет. Но не в этом случае. Двадцатилетняя Кайли Дженнер, приходящаяся сверхпопулярной Ким Кардашьян младшей сестрой, является не менее известной в США персоной, к мнению которой прислушиваются рядовые американцы. И если обладательница одного из самых просматриваемых аккаунтов в "Снэпчате" пишет, что больше не открывает приложение, то с приложением совершенно точно что-то не так — говорят эксперты, комментирующие новый не очень удачный дизайн Snapchat.