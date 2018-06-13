Туристы взобрались на 30-метровую стену и разбились, пытаясь сделать селфи

"Смертельные селфи" становятся все более распространенным, но от этого не менее печальным феноменом. Очередное такое происшествие имело место в Португалии, где с тридцатиметровой стены сорвались и разбились насмерть австралиец и британка, которые хотели сделать эффектное селфи.
По данным британского таблоида The Daily Mail, тела мужчины и женщины были обнаружены у той самой роковой стены утром двенадцатого июня. Мобильный телефон, при помощи которого погибшие собирались фотографироваться, остался лежать на стене.
Инцидент произошел на пляже, расположенном в португальском городе Эрисейра. В данный момент полицейские пытаются восстановить полную картину событий, предшествовавших смерти двоих человек.
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