Среда 13 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Туристы взобрались на 30-метровую стену и разбились, пытаясь сделать селфи

Туристы взобрались на 30-метровую стену и разбились, пытаясь сделать селфи

Среда, 13 Июня 2018 13:00
Туристы взобрались на 30-метровую стену и разбились, пытаясь сделать селфи Фото из открытых источников

"Смертельные селфи" становятся все более распространенным, но от этого не менее печальным феноменом. Очередное такое происшествие имело место в Португалии, где с тридцатиметровой стены сорвались и разбились насмерть австралиец и британка, которые хотели сделать эффектное селфи.

 

По данным британского таблоида The Daily Mail, тела мужчины и женщины были обнаружены у той самой роковой стены утром двенадцатого июня. Мобильный телефон, при помощи которого погибшие собирались фотографироваться, остался лежать на стене.

 

Инцидент произошел на пляже, расположенном в португальском городе Эрисейра. В данный момент полицейские пытаются восстановить полную картину событий, предшествовавших смерти двоих человек.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости селфи
Главное за сутки
В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии Трех сирийцев и пятерых граждан России, которые работают в российской компании «Совфрахт», обвинили в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в обход американских санкций, сообщается на сайте минюста США. В…
Трамп: Ким Чен Ын - забавный и очень умный парень Трамп: Ким Чен Ын - забавный и очень умный парень Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу поладил с лидером КНДР Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре. "Мы очень хорошо поладили с самого начала… Мы стали говорить о том,…
В Турции запустили газопровод в обход России В Турции запустили газопровод в обход России В турецкой провинции Эскишехир состоялось торжественное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу. Об этом сообщает агентство Anadolu. «TANAP —…

Читайте также
Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек В уральские больницы госпитализированы 64 человека из детского лагеря "Сосновый бор", сообщили в региональной прокуратуре. Из них 33 направлены в больницу Кушвы, 31 — в больницу Нижнего Тагила. Ранее сообщалось…
Под Рязанью двое мужчин на спор изнасиловали женщину Под Рязанью двое мужчин на спор изнасиловали женщину Изнасилование на спор, которое осуществили двое жителей одного из сел Рязанской области, стало причиной возбуждения уголовного производства по пункту "а" второй части статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации — сообщают…
В ЛНР обстреляли маршрутку с пассажирами — пострадали шесть человек В ЛНР обстреляли маршрутку с пассажирами — пострадали шесть человек Тревожные новости поступают из непризнанной Луганской народной республики, где в результате минометного обстрела пострадали пассажиры маршрутного автобуса. По словам представителей ЛНР в СЦКК, обстрел, под который попал маршрутный автобус в…
Посадочную полосу в Домодедово закрыли из-за трех обнаруженных бомб Посадочную полосу в Домодедово закрыли из-за трех обнаруженных бомб В ходе работ по строительству новой взлетно-посадочный полосы на территории московского аэропорта Домодедово была обнаружена весьма опасная находка — бомбы времен Великой отечественной войны. Рабочие, как сообщает столичное управление МЧС,…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

Трамп опубликовал видео, которым пугал и соблазнял Ким Чен Ына

Закадровый голос говорит, что среди живущих на Земле 7 млрд людей лишь немногие из них могут повлиять на ход истории. Цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми — пустые полки магазинов и запуски ракет.

«Сделает ли этот лидер выбор за развитие своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа?», — спрашивает закадровый голос.

Самые популярные материалы
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Новое противостояние США - Россия: на кону Европа
Ответит ли Ефремов за Крымский мост? Ответит ли Ефремов за Крымский мост?
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.