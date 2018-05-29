В Германии молния ударила в двух девушек, делавших селфи‍

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В двух молодых жительниц Германии, которые делали селфи на улице во время грозы, ударила молния — сообщает информационное агентство Reuters, уточняя, что девушки чудом остались живы.

По данным средств массовой информации, инцидент имел место в Бохуме. Пострадавших девушек, находившихся в бессознательном состоянии, обнаружил случайный прохожий, который и вызвал скорую помощь.

"Я не помню, что произошло, но помню, что мы с подругой шли по улице и делали совместные селфи. Никогда не думала, что молния может вот так запросто ударить в человека", — рассказывает двадцатиоднолетняя девушка, которую вместе с ее двадцатитрехлетней подругой поразила молния, оставив лежать на асфальте без сознания и в разорванной одежде.