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Экс-генсек НАТО уверен, что Россия может захватить Украину за несколько дней

Четверг, 07 Июня 2018 10:23
Экс-генсек НАТО уверен, что Россия может захватить Украину за несколько дней Фото из открытых источников

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что в случае реальной войны между Россией и Украиной, последняя была бы оккупирована в течение считанных дней.

 

Соответствующее мнение Расмуссен, который ныне является внештатным советником украинского президента Петра Порошенко, выразил в интервью немецкому изданию Die Welt.

 

"Если бы в Москве действительно хотели захватить Украину, то Россия могла бы провернуть это всего лишь за несколько дней. Да, военный потенциал Украины вырос за последние несколько лет, но тягаться с Россией Киеву не по силам", — говорит бывший генсек Североатлантического Альянса.

 

В НАТО, как отметил Расмуссен, полностью готовы к "масштабной атаке российских танков", однако в таком варианте развития событий не заинтересован никто. "Лучший способ поддержания мира — сдерживание России", — добавляет экс-генсек (нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг тоже считает, что Россию необходимо сдерживать).

 

При этом, Расмуссен не исключает сценарий, при котором Российская Федерация станет членом НАТО в будущем. Если, само-собой, будет соответствовать необходимым критериям.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина
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