Экс-генсек НАТО уверен, что Россия может захватить Украину за несколько дней

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что в случае реальной войны между Россией и Украиной, последняя была бы оккупирована в течение считанных дней.
Соответствующее мнение Расмуссен, который ныне является внештатным советником украинского президента Петра Порошенко, выразил в интервью немецкому изданию Die Welt.
"Если бы в Москве действительно хотели захватить Украину, то Россия могла бы провернуть это всего лишь за несколько дней. Да, военный потенциал Украины вырос за последние несколько лет, но тягаться с Россией Киеву не по силам", — говорит бывший генсек Североатлантического Альянса.
В НАТО, как отметил Расмуссен, полностью готовы к "масштабной атаке российских танков", однако в таком варианте развития событий не заинтересован никто. "Лучший способ поддержания мира — сдерживание России", — добавляет экс-генсек (нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг тоже считает, что Россию необходимо сдерживать).
При этом, Расмуссен не исключает сценарий, при котором Российская Федерация станет членом НАТО в будущем. Если, само-собой, будет соответствовать необходимым критериям.
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