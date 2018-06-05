Тротуар российского города вымостили надгробными плитами с именами покойников

На территории Ульяновска был замечен странный и даже пугающий тротуар, изготовленный из... фрагментов надгробных плит. Соответствующую новость распространила городская администрация.
"На нескольких кусках брусчатки содержались имена, фамилии, а также даты рождения и смерти покойников. Уникальный тротуар появился на улице Радищева, в районе трамвайного депо, где расположена ритуальная фирма", — говорится в сообщении.
В общем, тротуар из надгробий — это такой необычный рекламный ход, сделанный ритуальщиками. В подобном использовании надгробных плит, как отмечается, нет формальных нарушений, однако после профилактической беседы с чиновниками, имена и даты жизни все-таки исчезли — ритуальщики зашлифовали их.
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