Вторник 05 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Тротуар российского города вымостили надгробными плитами с именами покойников

Тротуар российского города вымостили надгробными плитами с именами покойников

Вторник, 05 Июня 2018 11:27
Тротуар российского города вымостили надгробными плитами с именами покойников Фото из открытых источников

На территории Ульяновска был замечен странный и даже пугающий тротуар, изготовленный из... фрагментов надгробных плит. Соответствующую новость распространила городская администрация.

 

"На нескольких кусках брусчатки содержались имена, фамилии, а также даты рождения и смерти покойников. Уникальный тротуар появился на улице Радищева, в районе трамвайного депо, где расположена ритуальная фирма", — говорится в сообщении.

 

В общем, тротуар из надгробий — это такой необычный рекламный ход, сделанный ритуальщиками. В подобном использовании надгробных плит, как отмечается, нет формальных нарушений, однако после профилактической беседы с чиновниками, имена и даты жизни все-таки исчезли — ритуальщики зашлифовали их.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Ульяновск
Главное за сутки
В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию  Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу в России, и призвала их отказаться от поездки, сообщает "Украинская…
Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Президент России Владимир Путин заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине, передает Газета.ру со ссылкой на австрийский телеканал ORF. «Нет таких условий», — заявил Путин. В…
США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия В США определились с требованиями к перспективному маломощному ядерному оружию и приступили к планированию его разработки, сообщила Warrior Maven пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза. «Совет по ядерному оружию провел совещание и…

Читайте также
Голодный медведь потревожил село на Сахалине Голодный медведь потревожил село на Сахалине Покой жителей расположенного на Сахалине села Эхаби был потревожен медведем, который в поисках еды забрел на один из участков. По данным информагентства SakhalinMedia, столкновение с хищником вызвало у сельчан испуг.…
«Аэрофлот» отказал в посадке на рейс пассажирам без объяснения причин «Аэрофлот» отказал в посадке на рейс пассажирам без объяснения причин В ночь на тридцать первое мая в Шереметьево произошел довольно странный инцидент — нескольких пассажиров, которые намеревались сесть на самолет в Санкт-Петербург, не допустили к посадке без каких-либо оснований для…
Жителям американского города сообщили о конце света Жителям американского города сообщили о конце света Администрация американского города Марион Каунти (штат Орегон) планировала уведомить население об отключении воды, но что-то пошло не так и жители городка получили сообщения о немедленной эвакуации, которые многие восприняли как…
Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Состояние детей, которые в пятницу получили ожоги в иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ", медики оценивают как стабильное, сообщает министерство здравоохранения региона. "Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы…
Фото
Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен

Скрытый в норвежских горах, Кьерагболтен - это место, которое выглядит как что-то из Средиземья. Кам...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.