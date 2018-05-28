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Молодежное правительство Ульяновской области стало лучшим в России

Понедельник, 28 Мая 2018 11:50
Молодежное правительство Ульяновской области стало лучшим в России Фото из открытых источников

Молодежное правительство Ульяновской области получило первое место в списке лучших Молодежных правительств РФ. По оценке замглавы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Екатерины Драгуновой, ребята задали в своей работе очень высокую планку, что потребует серьезных усилий в дальнейшем для сохранения за собой этого статуса.

 

Десятый Всероссийский Съезд молодежных правительств состоялся 21-24 мая в Салехарде. На форуме собрались 150 представителей молодёжных совещательных органов из 57 субъектов РФ. Организаторами мероприятия выступили Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Ассоциация молодёжных правительств при поддержке Росмолодежи.

 

Екатерина Драгунова, тоже принимавшая участие в работе съезда, считает молодежные правительства отличной площадкой для развития потенциала молодых людей и профориентации, а также возможностью для самореализации. Она отметила неравнодушие, смелость и активность участников съезда. Во время состоявшегося «Диалога на равных» молодежь, по ее словам, задавала много конкретных, сложных и осмысленных вопросов, каких замглавы Росмолодежи не получала ни в одном интервью. Екатерина Драгунова подчеркнула: этот факт свидетельствует о настроенности молодых людей России на конструктивный диалог, их умении и свободе выражать свою точку зрения, переживании за свое дело и стремлении узнавать новое.

 

Екатерина Драгунова по достоинству оценила эффективную программную и проектную деятельность Молодежного правительства Ульяновской области, глубокую исследовательскую и аналитическую работу, отметив тесное взаимодействие с вузовской молодежью и детскими объединениями по реализации проектов и инициатив самой разной направленности.

 

В ходе Всероссийского Съезда молодежных правительств в Салехарде члены Молодежного правительства Ульяновской области выдвинули ряд интересных предложений: улучшить условия для маломобильных людей, создать для исследований в разных отраслях научные лаборатории, осуществить инклюзивные программы для молодежи, наладить организацию конкурсов для сообществ неформальной молодежи.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости Политика
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