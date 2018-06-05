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Омич обнаружил останки бывшего мужа своей жены, копая картошку в огороде

Вторник, 05 Июня 2018 10:07
Омич обнаружил останки бывшего мужа своей жены, копая картошку в огороде Фото из открытых источников

Полицейские Омской области ведут расследование весьма таинственного дела, связанного с обнаружением останков мужчины, которого убили двадцать с лишним лет назад. Кости нашел местный житель, вскапывавший огород.

 

Выяснилось, что мужчина, останки которого обнаружил омич в огороде, был бывшим супругом его нынешней жены. Да, у шестидесятилетней женщины, на которой поженился любитель покопаться в огороде, был, как выяснилось, страшный секрет.

 

"Убийство произошло в 1997 году. Убитый мужчина работал вахтовиком где-то на севере, а когда приезжал к жене домой, то напивался, бил ее и оскорблял. В какой-то момент женщина, доведенная до крайности, ударила мужа по голове топором, отчего тот скончался. Затем она расчленила тело убитого и закопала его части в огороде. Родственников у мужчины не было, поэтому его никто не искал", — рассказывают правоохранители, осуществляющие расследование.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Омск
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