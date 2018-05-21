Исследование: Треть россиян проведет всё лето на даче

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Приусадебные хозяйства традиционно популярны в России: только каждый десятый россиянин не имеет своего огорода. По данным всероссийского опроса, проведенного аналитиками Avito, загородный участок с домом есть у 78% респондентов, а огород – у 87%. 13% опрошенных ездят в гости на дачу к друзьям или родственникам, и только 8% вообще не практикуют такой вид отдыха. Подробнее - в материале Planet Today.

Дача: отдых или работа?

Для 80% опрошенных это место для спокойного отдыха. 45,6% респондентов отметили дачу как лучшее место для веселья и посиделок с друзьями. И только для 6,5% россиян загородный участок — это «принудиловка».

Больше трети опрошенных смело могут назвать дачу своим вторым домом – 34,3% россиян проводят всё лето на загородном участке. А 44,9% проводят там только выходные.

Самый любимым видом досуга у дачников оказалось приготовление шашлыка – 31% предпочитает этот вид отдыха. Интересно, что 20% опрошенных любят что-то строить и ремонтировать на своем участке. Работа в огороде оказалась на третьем месте (17,6%) в списке популярных занятий. Катание на велосипеде и спорт заняли последнее место – всего 5,7% респондентов предпочитают активный отдых.

Россияне выбирают томаты

Для большинства опрошенных (71,8%) дачные участки с огородом — это источник свежих овощей и фруктов, а запасы на зиму делают 45,5% россиян. Стоить отметить, что 9,4% респондентов сообщили, что в первую очередь занимаются огородом «для души».

На первом месте в рейтинге урожая у россиян огурцы и помидоры (29,4%). Далее следуют ягоды (24,4%) и картофель (18,1%). Любопытно, что 22,4% респондентов делятся урожаем с родственниками и друзьями. А вот заработок на собственном огороде у россиян не распространён: всего 4,2% продают весь урожай или его часть.

Самые дачные и огородные регионы

Лидерами среди регионов стали Москва (дача есть у 78,1% опрошенных, огород — у 80,5%) и Московская область (73% россиян владеют дачей, а огородом – 89,9%). На втором месте Татарстан: здесь 72,9% дачников, а 90,6% имеют свой огород. Замыкает тройку Санкт-Петербург, где дача есть у 71,4% респондентов, а огород – у 80% петербуржцев.