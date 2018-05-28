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В Приморье обнаружен пропавший советский истребитель

Понедельник, 28 Мая 2018 11:54
В Приморье обнаружен пропавший советский истребитель Фото из открытых источников

На территории Приморского края были обнаружены обломки советского истребителя ЛаГГ-3, который разбился здесь в 1945 году. Сообщение о находке было опубликовано на ВК-странице молодежной общественной организации «Поисковое объединение "АвиаПоиск"».

 

Речь идет об истребителе, который потерпел крушение в конце июня 1945-го — машиной управлял лейтенант Степан Голик, тело которого впоследствии было обнаружено и захоронено. А вот истребитель ЛаГГ-3, который разбился, возвращаясь с тренировочного полета, тогда так и не нашли.

 

Теперь, спустя семьдесят с лишним лет, ЛаГГ-3 Голика все-таки удалось отыскать. Сделать это, как отмечают поисковики, было нелегко — пришлось преодолеть полтысячи километров, а также спасаться от бушующих в регионе лесных пожаров.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости истребитель
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