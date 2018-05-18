В Приморье предложили проводить круизы на ледоколах

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Дальневосточные ледоколы могут использоваться для осуществления морских круизов, в рамках которых туристы смогут увидеть грандиозные ледяные поля Магадана, Чукотки и Камчатки.

С такой инициативой на сегодняшнем пленарном заседании "Развитие круизного туризма" выступил исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, принимающий участие в Тихоокеанском туристском форуме, который проходит во Владивостоке.

"На Дальнем Востоке есть несколько подходящих для этого ледоколов. Два судна готовы к туристическим перевозкам уже сейчас — речь идет о программе, в рамках которой туристы смогут ознакомиться с ледовыми полями, которые летом присутствуют в районе Чукотки, а в зимний период постоянно покрывают море", — заявил Тарасенко.

В Мурманске, по словам врио губернатора Приморья, желающие отправиться в путешествие на борту ледокола вынуждены занимать очередь, которая может тянуться в течение четырех, например, лет. Это, как отмечает Андрей Тарасенко, свидетельствует о высокой востребованности такого вида туризма. "У нас тоже есть подобная перспектива, поэтому ее просто необходимо развивать", — добавляет Тарасенко.