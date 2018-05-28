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Француз погиб от взрыва купленной на барахолке гранаты

Понедельник, 28 Мая 2018 11:41
Француз погиб от взрыва купленной на барахолке гранаты Фото из открытых источников

Боевая граната, купленная 68-летним жителем Франции на блошином рынке, стала причиной смерти пожилого мужчины — сообщает газета Est Republicain.

 

По данным издания, француз приобрел четыре гранаты на барахолке, а затем отнес их в свой гараж, где пытался подвергнуть один из снарядов неким не очень понятным манипуляциям. Граната в итоге взорвалась, отправив своего нового владельца на тот свет.

 

Французские полицейские, которые инициировали проверку по факту инцидента, задержали продавца, у которого погибший приобрел гранаты. При обыске у задержанного мужчины обнаружилась еще одна граната. В данный момент мужчине предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия и непредумышленном убийстве.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости граната
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