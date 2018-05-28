Француз погиб от взрыва купленной на барахолке гранаты

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Боевая граната, купленная 68-летним жителем Франции на блошином рынке, стала причиной смерти пожилого мужчины — сообщает газета Est Republicain.

По данным издания, француз приобрел четыре гранаты на барахолке, а затем отнес их в свой гараж, где пытался подвергнуть один из снарядов неким не очень понятным манипуляциям. Граната в итоге взорвалась, отправив своего нового владельца на тот свет.

Французские полицейские, которые инициировали проверку по факту инцидента, задержали продавца, у которого погибший приобрел гранаты. При обыске у задержанного мужчины обнаружилась еще одна граната. В данный момент мужчине предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия и непредумышленном убийстве.