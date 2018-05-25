Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон

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Глава российского государства Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в России с двухдневным официальным визитом, провели в четверг в Санкт-Петербурге переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения, а также актуальную международную проблематику, включая сирийское урегулирование, вопросы сохранения сделки по ядерной программе Ирана, ситуацию на юго-востоке Украины и задачи регулирования киберпространства.

По словам российского лидера, переговоры, которые продолжались около четырех часов, вдвое дольше запланированного, "прошли в очень деловой и открытой атмосфере, были весьма полезны". Французский президент согласился с этой оценкой, назвав встречу "крайне прямой и честной", а также "очень плодотворной".

О доверительном и дружеском характере беседы говорит и тот факт, что Путин и Макрон обращались друг к другу по имени и на "ты", сообщает ТАСС.

В ходе визита Россия и Франция подписали соглашения на общую сумму около €1 млрд, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Сохранить иранскую сделку

Одним из центральных на переговорах стал вопрос о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана после того, как США объявили об одностороннем выходе из этого соглашения. Лидеры России и Франции подтвердили свою позицию, которая заключается в том, что ядерная сделка с Тегераном должна быть сохранена.

"Наша позиция - позиция России - хорошо известна. Считаем, что сделку нужно сохранить", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он напомнил, что ранее проводил встречу с генеральным директором МАГАТЭ, на которой было подтверждено, что Иран выполняет все свои обязательства по СВПД.

"Мы приветствуем настрой не только Франции, но и всей объединенной Европы, направленный на сохранение этой сделки", - заявил российский лидер, отметив, что последствия разрыва сделки могут быть "плачевными".

По словам Путина, Россия не возражает против того, чтобы в дальнейшем вести с Ираном переговоры о его ракетной программе, о ядерной программе Тегерана после 2025 года, а также об активности Ирана в ближневосточном регионе, однако такие переговоры не должны ставить под сомнение сохранение СВПД.

Макрон, подтвердив приверженность Франции и других европейских стран сохранению СВПД, высказал мнение о том, что ядерную сделку следует дополнить рамочными соглашениями по ядерной и баллистической программе Тегерана после 2025 года и его активности в регионе. По словам французского лидера, у него уже начался диалог с президентом Ирана Хасаном Роухани по данным направлениям. "И такой диалог станет возможным, если все мы будем придерживаться тех обязательств, которые были совместно одобрены в 2015 году", - сказал Макрон, добавив что разрывать в одностороннем порядке соглашение, которое готовилось десять лет, - это "несерьезный подход".

"Теперь у нас в последующие недели будет продолжен диалог с нашими партнерами из Ирана, а также нашими партнерами из Израиля", - сообщил Макрон. "Возможно не все наши партнеры имеют одинаковую оценку событий в регионе, но мы должны во имя избежания напряженности создавать механизмы взаимопонимания", - заявил французский президент, по мнению которого следует "пойти по пути рамочного диалога, чтобы прийти к соглашению более широкого характера".

Глава французского государства высказался также за то, что французские и другие европейские предприятия смогли "сохранить свои позиции, обеспечить свою экономическую выгоду, несмотря на американские санкции, и сохранить свое экономическое присутствие в Иране". Он упомянул о некоторых механизмах, которые могут быть использованы странами Евросоюза для защиты европейского бизнеса от имеющих экстерриториальный характер антииранских санкций США, и высказался за увеличение "экономического суверенитета Европы".

В свою очередь, президент РФ напомнил, что Россия всегда выступала против любых односторонних санкций, которые считает незаконными и вредящими мировой экономике. В то же время он отметил, что вопрос о конкретных механизмах противодействия американским санкциям на его переговорах с Макроном не обсуждался.

Сирийское урегулирование

Пристальное внимание лидеры России и Франции уделили также задачам политического урегулирования в Сирии. По словам Путина, собеседники "констатировали, что необходимо и далее содействовать долгосрочному политическому урегулированию".

Президент РФ отметил дееспособность астанинского формата переговоров по Сирии, который "дает весомый результат". "Мы готовы к контактам и с так называемой "малой группой", - добавил российский лидер. - Естественно, исходим из того, что при этом необходимо соблюдать принцип уважения суверенитета". Приоритетной задачей он назвал запуск работы Конституционного комитета для разработки конституционной реформы САР, который должен начать работать под эгидой ООН в Женеве.

В состав так называемой "малой группы" входят США, Великобритания, Франция, Иордания, Саудовская Аравия. Эти страны координируют свои решения с Турцией и Германией.

Макрон поддержал идею диалога представителей нынешних властей Сирии, с участием астанинской группы и "малой группы", а также "повстанческих демократических оппозиционных сил" и "всех региональных держав, заинтересованных в стабильности". "Мы стремимся выработать такой инклюзивный подход, который позволил бы достичь стабильности в регионе. Я считаю, что с президентом России в этом мы разделяем общие принципы", - сказал французский президент.

"Мы хотим продвигаться к созданию новой конституции, которая позволит добиться проведения инклюзивного политического процесса в Сирии. Россия об этом вела речь - и я с этим согласен. Я считаю, что это правильный подход, потому что он позволит установить определенные правила", - добавил Макрон. По его мнению, "ближайшие месяцы будут решающими" в вопросе политического урегулирования в Сирии.

Минский процесс - без альтернативы

Путин и Макрон обсудили также проблематику урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и согласились, что выполнение минских соглашений является безальтернативным путем к восстановлению мира.

Глава российского государства отметил, что процесс урегулирования в Донбассе идет очень медленно. "Я глубоко убежден, что сегодняшние власти в Киеве не стремятся к урегулированию, там разворачивается уже внутриполитическая новая ситуация, связанная с подготовкой к выборам парламента и президента (должны состоятся в 2019 году - прим. ред)", - сказал Путин.

Однако, продолжил он, другого инструмента, кроме минского процесса и "нормандского формата", "у нас нет". "Россия готова его ["нормандский формат"] поддерживать, мы готовы встречаться на всех уровнях, но, разумеется, каждая из этих встреч должна быть хорошо подготовлена и должна чем-то позитивным заканчиваться", - подчеркнул Путин.

"Мирное урегулирования кризиса в Донбассе - это ключевой элемент на пути к возвращению к умиротворенным отношениям между Европой и Россией, и мы все в этом заинтересованы. Я сказал президенту Путину, что предстоящие месяцы станут решающими, если мы хотим положить конец этому конфликту", - заявил, в свою очередь, Макрон.

Он подчеркнул, что выполнение минских соглашений остается безальтернативным путем к мирному урегулированию на Украине. "На следующей неделе состоится совещание технических групп, затем - встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" (ФРГ, Украина, Россия, Франция), и я желаю, чтобы мы могли достичь конкретного прогресса по этим вопросам", - добавил французский президент.

Гуманитарные вопросы

На переговорах обсуждалась также тема взаимодействия в киберпространстве, которое, по словам Путина, является "важнейшей сферой жизнидеятельности миллионов людей".

Российский лидер отметил, что необходимо договориться "об общих правилах и выработать механизмы контроля соблюдения этих правил".

"Вот мы сегодня с господином президентом говорили об этом и договорились о том, что мы попробуем, предпримем необходимые усилия для того, чтобы пойти именно по этому пути", - сообщил Путин.

Затрагивались на встрече и другие гуманитарные вопросы. "Мы говорили о правах человека во время наших переговоров, были упомянуты многие вопросы, в том числе дела господина Сенцова, Серебренникова, которые также заставили многих мобилизоваться", - сообщил французский президент. Он отметил, что "это два очень чувствительных вопроса для Франции, поскольку французская интеллектуальная элита этим очень озабочена". "Я надеюсь, что мы можем вести диалог по этому вопросу", - заявил Макрон.

В свою очередь, Путин напомнил, что украинский режиссер и журналист Олег Сенцов "был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность". Президент России заметил, что "в высшей степени удивляет", почему французские журналисты не озабочены вопросом об ограничении прав журналистов на Украине. Он напомнил, что "только что, совсем недавно ваш коллега, российский журналист [на Украине], ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста". "Почему-то его судьба вас не интересует", - заметил Путин, назвав такое отношение "странным".

Продолжение на ПМЭФ

Переговоры лидеров двух стран проходили в Константиновском дворце, куда Макрон прибыл с супругой Брижит. Путин встретил гостей у входа, приветствовал коллегу рукопожатием, его супруге подарил букет из розовых пионов и чайных роз.

Лидеры двух стран обменялись несколькими фразами, Брижит поблагодарила российского лидера за цветы. Затем, прогуливаясь по террасе с видом на дворцовый парк и Финский залив, Путин и гости продолжили беседу и сделали совместную фотографию.

Вслед за этим президент России и Макрон проводили Брижит, которая после короткого диалога с Путиным покинула территорию комплекса в кортеже, а президенты отправились в одну из гостиных дворца для проведения двусторонних переговоров.

Совместная рабочая программа Путина и Макрона будет продолжена 25 мая в рамках ПМЭФ, на который президент Франции прибыл в качестве почетного гостя. "Мы встретимся с представителями российского и французского бизнеса, пообщаемся с членами координационного совета "Трианонский диалог", выступим на пленарном заседании форума", - сообщил Путин. Он также отметил, что в рамках форума запланировано подписание еще ряда соглашений, в основном корпоративного характера.