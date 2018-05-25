В якутское село, где произошло массовое убийство, направили бригаду психологов

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Группа из семи психологов прибудет в село Булгунняхтах, расположенное в Хангаласском районе Якутии — специалисты будут работать с людьми, психологическое состояние которых пострадало в результате массового убийства, которое произошло здесь накануне.

Речь, напомним, идет об убийстве пяти человек, осуществленном одним из жителей села — мужчина, вооруженный ружьем, расстрелял соседей, а затем покончил с собой. Среди убитых им граждан — мальчик 2007-го года рождения.

"В доме, куда пришел убийца и расстрелял людей, находилась двенадцатилетняя девочка, которой удалось спрятаться и выжить. Мать ребенка погибла, поэтому у девочки сильнейший шок. С ней специалисты будут работать в первую очередь. Однако помощь нужна и другим жителям села", — сообщает канал "Якутия 24".