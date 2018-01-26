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В Якутии учительница избила 10-летнюю ученицу прямо на уроке

Пятница, 26 Января 2018 12:55
В Якутии учительница избила 10-летнюю ученицу прямо на уроке Фото из открытых источников

Прокуратура провела проверку по факту инцидента в одной из школ Сунтарского района Республики Якутия, где неадекватная учительница избила непослушную десятилетнюю девочку прямо на уроке.

 

Учительница, по данным правоохранителей, аргументировала свое далекое от профессионального поведение тем, что девочка якобы не слушалась. Но непослушание ученицы (как и любые другие действия ребенка) не может быть поводом для столь преступной реакции педагога — отмечают в прокуратуре.

 

Оказалось, кстати, что учительница, оказавшаяся в центре скандала, уже совершала нечто подобное ранее. В данный момент против нее инициировано уголовное производство, находящееся на особом контроле у прокуратуры.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости учительница

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