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Назван виновник крушения «Боинга» над Донбассом

Четверг, 24 Мая 2018 13:14
Назван виновник крушения «Боинга» над Донбассом Фото из открытых источников

Пассажирский самолет Boeing 777, который разбился летом 2014-го года на территории Донбасса, был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук", который принадлежал Вооруженным силам Российской Федерации. К таким выводам пришли эксперты Совместной следственной группы (JIT), созданной для расследования причин крушения.

 

Выводы JIT озвучил на специальной пресс-конференции официальный представитель прокуратуры Нидерландов. Он, при этом, отметил, что у нидерландских экспертов пока что нет данных о причинах, по которым был уничтожен самолет.

 

Принадлежавший перевозчику Malaysia Airlines авиалайнер Boeing 777-200ER, напомним, был сбит семнадцатого июля 2014-го, выполняя рейс MH17 (Амстердам - Куала-Лумпур). Обломки самолета упали в окрестностях села Грабово, что в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости авиакатастрофа
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