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Геноцид Донбасса: рак как оружие

Среда, 23 Мая 2018 08:00
Геноцид Донбасса: рак как оружие Фото из открытых источников

Было бы глупо даже предполагать, что украинские власти, развязавшие кровавый конфликт на Донбассе будут придерживаться каких либо норм или правил. Использование  химоружия не является исключением в череде сомнительных "достижений" украиноборцев. Рассказ ветерана Александра Мединского, обвинившего украинский режим в применении химического оружия в Донбассе, подтверждает диагноз 28-летнего уроженца Днепропетровска Дениса Запорожца.

 

Во вторник Мединский, участвовавший в военных действиях ВСУ в Донбассе, рассказал, что в 2015 и 2016 годах для подавления бойцов ЛНР и ДНР применялись боевые отравляющие вещества. Нам удалось пообщаться с бойцом, утверждающим, что он заболел раком после обстрела ВСУ.

 

Высокий, под два метра ростом, молодой, красивый парень уже около года практически живёт в палате онкогематологического отделения Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака (ИНВХ) в Донецке. По сути, больница стала для Дениса Запорожца очередным домом: первый он, бывший днепропетровский «беркут», потерял после того, как к власти в городе при помощи олигарха Коломойского и его прихвостней пришла хунта.

 

Второй — казармы родного подразделения в Луганске, где тот воевал в составе ополчения после того, как заболел. Сейчас у молодого человека рак — четвёртая стадия лимфогранулематоза смешанно-клеточного типа с поражением костного мозга: температура 39-40, капельницы, переливания крови, катетер под ключицей стали для него повседневностью.

 

Но всему этому предшествовали затяжные позиционные бои в окрестностях города-спутника Луганска Счастье, в ходе которых украинские каратели посылали на головы бойцов республики очень странные боеприпасы.

 

"Они были с такими длинными "хвостами", не похожими на наши, — рассказал боец  — После них снег становился жёлтым и оставался таким довольно долго, где-то на полдня, потом снова белел. В результате не я один заболел онкологией, ещё один боец из нашего подразделения заболел точно так же, как и я. Я впервые почувствовал, что в организме происходит что-то не то, где-то только через год — в середине 2015-го. Не было никаких симптомов, только шишка на шее набухла. Я подумал, что жировик, но когда рядом появились ещё два, понял, что дело неладно. Обратился в больницу, сделали биопсию, оказалось, что у меня рак третьей степени. Врачи спросили, почему, мол, сразу не обратился к ним, я ответил, что не чувствовал никакого дискомфорта".

 

Сейчас у Дениса четвёртая стадия. И врачи предполагают, что заболевание могло быть спровоцировано именно начинкой тех самых «странных» боеприпасов, упавших в роковом 2014 году на позиции ополченцев у луганского городка Счастье. Но надежда на благополучный исход тем не менее у бойца есть. Лимфогранулематоз — единственная разновидность рака, которая излечивается даже в таком запущенном состоянии. Из Луганска Денис переехал в Донецк, поскольку там ему не могли оказать квалифицированную медицинскую помощь. Но и в Донецке он попросту доходил, поскольку народная республика не могла предоставить ему тех дорогостоящих средств и не была способна провести столь дорогую операцию, которая была необходима для его полного выздоровления.

 

Его сосед по больничной койке так и сгорел, но внезапно у Дениса появилась надежда. Её принесла его однополчанка, служившая мединструктором в их подразделении в тех самых 2014-2015 годах, гражданка России Анастасия Коновалова, которая совершенно случайно, листая социальные сети, решила узнать, как живут её сослуживцы. Выяснилось, что кто-то здравствует, кто-то отправился воевать в Сирию, кто-то погиб... Узнав про беду Дениса Запорожца, девушка организовала в одной из социальных сетей группу в его поддержку. При помощи неравнодушных людей были собраны деньги — порядка миллиона рублей, благодаря которым удалось закупить препараты для курса химиотерапии, отвезти молодого человека в Санкт-Петербург для консультации у высококвалифицированных специалистов и договориться о предстоящей пересадке костного мозга.

 

"Сейчас нам нужно пройти восемь курсов химиотерапии при помощи препарата "Адцетрис" перед трансплантацией костного мозга, ввести его в ремиссию, чтобы болезнь перестала прогрессировать, и дальше уже провести трансплантацию, — рассказала Анастасия Коновалова. — На это потребуется время и огромное количество денег — в общей сложности порядка шести миллионов рублей. Первую партию "Адцетриса", которую нам удалось купить с рук по заниженной цене, мы отправили в Донецк из Москвы буквально на днях».

 

Боец «Русской Весны» Денис Запорожец, несмотря на тяжёлый недуг, не унывает, оставаясь жизнерадостным и обаятельным молодым человеком, душой любой компании. И хочется верить, что он победит смерть вопреки тем негодяям под жовто-блакитными флагами, которые в своё время хотели напитать землю Донбасса кровью её жителей и смертельно опасным ядом.

 

Топоров Алексей

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Донбасс химоружие
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