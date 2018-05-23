Геноцид Донбасса: рак как оружие

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Было бы глупо даже предполагать, что украинские власти, развязавшие кровавый конфликт на Донбассе будут придерживаться каких либо норм или правил. Использование химоружия не является исключением в череде сомнительных "достижений" украиноборцев. Рассказ ветерана Александра Мединского, обвинившего украинский режим в применении химического оружия в Донбассе, подтверждает диагноз 28-летнего уроженца Днепропетровска Дениса Запорожца.

Во вторник Мединский, участвовавший в военных действиях ВСУ в Донбассе, рассказал, что в 2015 и 2016 годах для подавления бойцов ЛНР и ДНР применялись боевые отравляющие вещества. Нам удалось пообщаться с бойцом, утверждающим, что он заболел раком после обстрела ВСУ.

Высокий, под два метра ростом, молодой, красивый парень уже около года практически живёт в палате онкогематологического отделения Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака (ИНВХ) в Донецке. По сути, больница стала для Дениса Запорожца очередным домом: первый он, бывший днепропетровский «беркут», потерял после того, как к власти в городе при помощи олигарха Коломойского и его прихвостней пришла хунта.

Второй — казармы родного подразделения в Луганске, где тот воевал в составе ополчения после того, как заболел. Сейчас у молодого человека рак — четвёртая стадия лимфогранулематоза смешанно-клеточного типа с поражением костного мозга: температура 39-40, капельницы, переливания крови, катетер под ключицей стали для него повседневностью.

Но всему этому предшествовали затяжные позиционные бои в окрестностях города-спутника Луганска Счастье, в ходе которых украинские каратели посылали на головы бойцов республики очень странные боеприпасы.

"Они были с такими длинными "хвостами", не похожими на наши, — рассказал боец — После них снег становился жёлтым и оставался таким довольно долго, где-то на полдня, потом снова белел. В результате не я один заболел онкологией, ещё один боец из нашего подразделения заболел точно так же, как и я. Я впервые почувствовал, что в организме происходит что-то не то, где-то только через год — в середине 2015-го. Не было никаких симптомов, только шишка на шее набухла. Я подумал, что жировик, но когда рядом появились ещё два, понял, что дело неладно. Обратился в больницу, сделали биопсию, оказалось, что у меня рак третьей степени. Врачи спросили, почему, мол, сразу не обратился к ним, я ответил, что не чувствовал никакого дискомфорта".

Сейчас у Дениса четвёртая стадия. И врачи предполагают, что заболевание могло быть спровоцировано именно начинкой тех самых «странных» боеприпасов, упавших в роковом 2014 году на позиции ополченцев у луганского городка Счастье. Но надежда на благополучный исход тем не менее у бойца есть. Лимфогранулематоз — единственная разновидность рака, которая излечивается даже в таком запущенном состоянии. Из Луганска Денис переехал в Донецк, поскольку там ему не могли оказать квалифицированную медицинскую помощь. Но и в Донецке он попросту доходил, поскольку народная республика не могла предоставить ему тех дорогостоящих средств и не была способна провести столь дорогую операцию, которая была необходима для его полного выздоровления.

Его сосед по больничной койке так и сгорел, но внезапно у Дениса появилась надежда. Её принесла его однополчанка, служившая мединструктором в их подразделении в тех самых 2014-2015 годах, гражданка России Анастасия Коновалова, которая совершенно случайно, листая социальные сети, решила узнать, как живут её сослуживцы. Выяснилось, что кто-то здравствует, кто-то отправился воевать в Сирию, кто-то погиб... Узнав про беду Дениса Запорожца, девушка организовала в одной из социальных сетей группу в его поддержку. При помощи неравнодушных людей были собраны деньги — порядка миллиона рублей, благодаря которым удалось закупить препараты для курса химиотерапии, отвезти молодого человека в Санкт-Петербург для консультации у высококвалифицированных специалистов и договориться о предстоящей пересадке костного мозга.

"Сейчас нам нужно пройти восемь курсов химиотерапии при помощи препарата "Адцетрис" перед трансплантацией костного мозга, ввести его в ремиссию, чтобы болезнь перестала прогрессировать, и дальше уже провести трансплантацию, — рассказала Анастасия Коновалова. — На это потребуется время и огромное количество денег — в общей сложности порядка шести миллионов рублей. Первую партию "Адцетриса", которую нам удалось купить с рук по заниженной цене, мы отправили в Донецк из Москвы буквально на днях».

Боец «Русской Весны» Денис Запорожец, несмотря на тяжёлый недуг, не унывает, оставаясь жизнерадостным и обаятельным молодым человеком, душой любой компании. И хочется верить, что он победит смерть вопреки тем негодяям под жовто-блакитными флагами, которые в своё время хотели напитать землю Донбасса кровью её жителей и смертельно опасным ядом.

Топоров Алексей

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