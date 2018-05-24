В Оренбурге майнеры криптовалюты вернули 78 млн за украденную электроэнергию

Действующая в Оренбурге фирма по добыче криптовалюты, которая похитила электроэнергию стоимостью в семьдесят восемь миллионов рублей, возместит в полном объеме ущерб, нанесенный энергетической компании.
Предприимчивые криптовалютчики посчитали, что если не платить за электричество, до которого прожорлива техника для майнинга, то добыча принесет несколько больший доход. Посчитали и реализовали свой преступный план, подключив майнинг-ферму, оборудованную в здании заброшенного завода, к подстанции.
Потери электричества, которые фиксировали энергетики, позволили обнаружить ферму — в итоге правоохранители вышли на след двух ее руководителей. Кроме возмещения ущерба, им предстоит выплатить еще и штраф — каждый заплатит по двести тысяч рублей.
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