Четверг 24 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» В Оренбурге майнеры криптовалюты вернули 78 млн за украденную электроэнергию

В Оренбурге майнеры криптовалюты вернули 78 млн за украденную электроэнергию

Четверг, 24 Мая 2018 11:27
В Оренбурге майнеры криптовалюты вернули 78 млн за украденную электроэнергию Фото из открытых источников

Действующая в Оренбурге фирма по добыче криптовалюты, которая похитила электроэнергию стоимостью в семьдесят восемь миллионов рублей, возместит в полном объеме ущерб, нанесенный энергетической компании.

 

Предприимчивые криптовалютчики посчитали, что если не платить за электричество, до которого прожорлива техника для майнинга, то добыча принесет несколько больший доход. Посчитали и реализовали свой преступный план, подключив майнинг-ферму, оборудованную в здании заброшенного завода, к подстанции.

 

Потери электричества, которые фиксировали энергетики, позволили обнаружить ферму — в итоге правоохранители вышли на след двух ее руководителей. Кроме возмещения ущерба, им предстоит выплатить еще и штраф — каждый заплатит по двести тысяч рублей.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости криптовалюта
Главное за сутки
Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍ Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍ Топ-менеджмент "Русала", включая генерального директора Александру Бурико, подал в отставку. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в четверг на Гонконгской фондовой бирже. Сообщается, что отставка Бурико вступила в силу…
В Сирии подтвердили атаку коалиции США В Сирии подтвердили атаку коалиции США Военный источник заявил, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии, передает государственное новостное агентство SANA. «Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись…
Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль Российские дипломаты прокомментировали появившееся видеообращение Юлии Скрипаль. По их словам, оно вызывает вопросы об условиях ее содержания (смотрите видео ниже). Как пояснил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне, очевидно,…

Читайте также
Жестокое преступление в поселке Псебай: зверски убита мать пятерых детей Жестокое преступление в поселке Псебай: зверски убита мать пятерых детей Резонансное убийство, которое имело место в поселке городского типа Псебай, что расположен на территории Мостовского района Краснодарского края, потрясло не только местных жителей —слухи о жестокой расправе, которую озверевшие подростки…
Подросток убил свою приемную мать и бабушку в Тверской области Подросток убил свою приемную мать и бабушку в Тверской области Резонансное происшествие в Тверской области — четырнадцатилетний местный житель зверски убил своих приемных мать и бабушку, а затем спрятал их тела в подвале. Тела женщин были обнаружены шестнадцатого мая в…
В США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты В США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты Взорвавшаяся электронная сигарета стала причиной смерти американца по имени Толлмадж Уэйкмен Д'Элиа — осколки девайса для вейпинга пробили мужчине череп и застряли в мозге, а в помещении, тем временем, начался…
Застрявшая в унитазе общежития белка напугала студентов Застрявшая в унитазе общежития белка напугала студентов Инцидент с белкой, которая застряла в унитазе расположенного в Лондоне студенческого общежития, стал самым необычным в карьере Кирсти Гиллард, офицера Королевского общества защиты животных от жестокого обращения. По словам Гиллард,…
Фото
Пляж Навагио - кусочек рая на Земле Пляж Навагио - кусочек рая на Земле

Остров Закинтос - это живописный кусочек земли у юго-западного побережья Греции, на котором находятс...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.