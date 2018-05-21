Российские эксперты составили первый в мире рейтинг криптофондов

По итогам исследования, российский сервис инвестирования в криптовалюту Blockchain Fund занял первое место в рейтинге мировых криптофондов.
Агентство И-консалтинг провело масштабный анализ более 40 криптовалютных фондов (как зарегистрированных на территории РФ, так и зарубежных) на предмет поиска, анализа и структуризации информации по доходности (данные представлены в процентах). Поиск проводился как по сайтам самих фондов, так и по базе данных российских и зарубежных СМИ (суммарно более 40 000 источников). Обработав контекст, был выявлен и проранжирован по убыванию ТОП -10 криптовалютных фондов.
Периодом для аналитического исследования стал 2017 год. Получившийся топ выглядит следующим образом:
1. Blockchain Fund (Доходность за 2017 год: 5078%);
2. Alpari CryptA Capital (Доходность за 2017 год: 1356,79%);
3. Satoshi Fund Доходность за 2017 год: 1000%);
4. BTC (569%);
5. One capital (487%);
6. Crypto 20 (452%);
7. XAI Fund (381%);
8. Crypto trading fund (298%);
9. West Capital Group (175%);
10. The Token Fund (110%).
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