Российские эксперты составили первый в мире рейтинг криптофондов

Фото из открытых источников

По итогам исследования, российский сервис инвестирования в криптовалюту Blockchain Fund занял первое место в рейтинге мировых криптофондов.

Агентство И-консалтинг провело масштабный анализ более 40 криптовалютных фондов (как зарегистрированных на территории РФ, так и зарубежных) на предмет поиска, анализа и структуризации информации по доходности (данные представлены в процентах). Поиск проводился как по сайтам самих фондов, так и по базе данных российских и зарубежных СМИ (суммарно более 40 000 источников). Обработав контекст, был выявлен и проранжирован по убыванию ТОП -10 криптовалютных фондов.

Периодом для аналитического исследования стал 2017 год. Получившийся топ выглядит следующим образом:

1. Blockchain Fund (Доходность за 2017 год: 5078%);

2. Alpari CryptA Capital (Доходность за 2017 год: 1356,79%);

3. Satoshi Fund Доходность за 2017 год: 1000%);

4. BTC (569%);

5. One capital (487%);

6. Crypto 20 (452%);

7. XAI Fund (381%);

8. Crypto trading fund (298%);

9. West Capital Group (175%);

10. The Token Fund (110%).