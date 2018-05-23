Женщина отбилась от гризли и 3 км шла со сломанным черепом до машины

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Медведь гризли, который напал на жительницу США, решив полакомиться человечиной, выбрал явно не ту жертву — Эмбер Корнак из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных, которую атаковал хищник, достала газовый баллончик и отпугнула агрессивное животное. Женщина, при этом, получила серьезные травмы, однако не отчаялась и смогла выжить.

Когда медведь атаковал Эмбер Корнак, подкравшись к ней со спины, то сломал женщине кости черепа, а также нанес ей несколько опасных ран. Отпугнув гризли, пострадавшая сумела пройти три с лишним километра по пересеченной местности, а затем преодолеть еще некоторое расстояние на рабочей машине.

В итоге Корнак подобрал вертолет службы 911. В госпитале поразились — травмы, которые получила Эмбер, обычно являются несовместимыми с жизнью. Американке удалили фрагменты костей из мозга и укрепили череп металлическими пластинами — в данный момент ее жизнь вне опасности.