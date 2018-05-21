Медведь помог найти мобильную сеть заблудившимся в тайге россиянам

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Двое жителей Кемеровской области, которые заблудились в тайге, сумели установить связь со спасателями благодаря медведю, который загнал их на дерево — оказавшись на высоте, молодые люди поймали сигнал мобильной связи.

По данным регионального управления МВД, в тайге потерялись жители Березовского — двадцатилетний парень и его пятнадцатилетний приятель. Отправившись в лес за черемшой при свете дня, парни поняли, что не знают, как из него выбраться, когда стемнело. Сигнал мобильной сети, при этом, отсутствовал, так что потерявшиеся не могли обратиться в экстренные службы.

На помощь пришел медведь, который напугал молодых людей и заставил их взобраться на дерево. Находясь на дереве, один из парней смог совершить звонок спасателям.