Медведь помог найти мобильную сеть заблудившимся в тайге россиянам

Двое жителей Кемеровской области, которые заблудились в тайге, сумели установить связь со спасателями благодаря медведю, который загнал их на дерево — оказавшись на высоте, молодые люди поймали сигнал мобильной связи.
По данным регионального управления МВД, в тайге потерялись жители Березовского — двадцатилетний парень и его пятнадцатилетний приятель. Отправившись в лес за черемшой при свете дня, парни поняли, что не знают, как из него выбраться, когда стемнело. Сигнал мобильной сети, при этом, отсутствовал, так что потерявшиеся не могли обратиться в экстренные службы.
На помощь пришел медведь, который напугал молодых людей и заставил их взобраться на дерево. Находясь на дереве, один из парней смог совершить звонок спасателям.
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