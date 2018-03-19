В Нижневартовске бездомный поджёг товарища по несчастью

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Правоохранители Нижневартовска пытаются разобраться в обстоятельствах тяжкого преступления, связанного с бездомными. По данным СУ СК РФ по ХМАО-Югре, речь идет о совершенном бездомным убийстве, жертвой которого стал другой бездомный.

Убийство, при этом, было осуществлено весьма жестоким образом — бездомный поджег другого бездомного. Трагические события происходили тринадцатого марта в подъезде одного из домов Нижневартовска. Бомж-убийца спал на девятом этаже, однако в какой-то момент его сон потревожил другой бомж.

Обнаружив шумевшего бездомного на одиннадцатом этаже, склонный к насилию бомж сделал ему замечание, чем спровоцировал конфликт. Слово за слово, и обитатель одиннадцатого этажа вспыхнул как факел — его одежду поджег бомж с девятого этажа. Убив товарища по несчастью, поджигатель скрылся с места инцидента, однако вскоре его задержали оперативники.