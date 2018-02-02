В Москве бомж попытался силой обменять 50 долларов на 4 млн рублей

Восемьдесят тысяч рублей за один доллар США — такой курс придумал московский бездомный, который пытался обменять пятьдесят долларов на четыре миллиона рублей, угрожая при этом кассиру одного из столичных банков.
Сотрудники полиции уже задержали бомжа, который вообразил себя гением валютных операций. В данный момент в отношении мужчины 1988-го года рождения было инициировано уголовное производство по статье "Разбой".
"Установлено, что мужчина вошел в помещение банка, расположенного на северо-востоке Москвы, и находясь в закрытой операционной кассе, передал кассиру записку, в которой в форме угрозы потребовал обменять 50 долларов на 4 000 000 рублей. Кассир, в свою очередь, сказал, что вызовет полицию, а затем нажал на тревожную кнопку. Мужчина попытался скрыться, но в тот же день был задержан", — уточняют полицейские.
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