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Житель Великого Новгорода получил условный срок за покупку наркотика при помощи Telegram

Среда, 14 Марта 2018 14:49
Житель Великого Новгорода получил условный срок за покупку наркотика при помощи Telegram Фото из открытых источников

Житель Нижнего Новгорода, купивший почти три грамма (крупный размер) наркотического вещества посредством мессенджера Telegram, был приговорен местным судом к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.

 

По данным областной прокуратуры, Максим Павлов купил у неидентифицированного лица 2.8 грамма наркотика, заплатив за свое приобретение 1200 рублей. Для коммуникации с продавцом Павлов использовал "Телеграм".

 

"Приобретенный гражданином наркотик был изъят у него сотрудниками полиции при задержании. Уголовное производство было инициировано по факту приобретения крупного объема наркотика без цели сбыта. Свою вину Павлов признал в полном объеме, поэтому суд назначил ему наказание в виде 3.5 лет условного срока", — говорится в сообщении прокуратуры.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Наркотики

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