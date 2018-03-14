Житель Великого Новгорода получил условный срок за покупку наркотика при помощи Telegram

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Житель Нижнего Новгорода, купивший почти три грамма (крупный размер) наркотического вещества посредством мессенджера Telegram, был приговорен местным судом к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.

По данным областной прокуратуры, Максим Павлов купил у неидентифицированного лица 2.8 грамма наркотика, заплатив за свое приобретение 1200 рублей. Для коммуникации с продавцом Павлов использовал "Телеграм".

"Приобретенный гражданином наркотик был изъят у него сотрудниками полиции при задержании. Уголовное производство было инициировано по факту приобретения крупного объема наркотика без цели сбыта. Свою вину Павлов признал в полном объеме, поэтому суд назначил ему наказание в виде 3.5 лет условного срока", — говорится в сообщении прокуратуры.