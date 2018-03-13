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В Йоркширском замке поймали на камеру привидение собаки

Вторник, 13 Марта 2018 00:24
В Йоркширском замке поймали на камеру привидение собаки Фото из открытых источников

Группа британских паранормальных исследователей под названием «Haunted Yorkshire» получила необычное видео со странным призрачным существом, напоминающим собаку (смотрите видео ниже).

 

Интригующие кадры были сняты вечером 7 марта 2018 года на руинах Сандальского замка, расположенного недалеко от английского города Уэйкфилд. Женщина из Каслфорда, проходившая мимо средневекового строения, заметила что-то необычное. К счастью, ей удалось снять это странное животное на свой мобильный телефон.

 

Короткое  видео показывает некое рыжее четвероногое существо, бегущее по двору замка. Однако точный характер аномалии различить довольно трудно.

 

Команда охотников за привидениями из Йоркшира предполагает, что странный зверь мог быть призрачной собакой или каким-то криптоидом. На следующий день они посетили Сандальский замок, чтобы изучить место, где было замечено существо, которое, по их оценкам, похоже на крупную собаку, такую как эльзасская овчарка.

В Йоркширском замке поймали на камеру привидение собаки

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Привидения

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