Пенсионер из Австралии голыми руками отбился от акулы

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Шестидесятидевятилетний житель Австралии по имени Роб Кроссланд родился, судя по всему, в рубашке — пенсионеру удалось отбиться от огромной акулы, которая намеревалась его съесть. Сам мужчина считает, что дело не в какой-то метафизической рубашке, а в обыкновенных ярких плавках.

"Если бы не мои розовые плавки, то она бы точно слопала меня, приняв, например, за тюленя", — говорит житель австралийского штата Виктория, который умудрился отогнать акулу, ударяя ее по носу.

Кроссланд отмечает, что самое главное при встрече с глубинным хищником — это не пытаться уплыть от него, потому что акулы обычно нападают на людей, которые инициируют погоню. Нужно просто бить акулу по носу каждый раз, когда она приближается. В общем, справиться с акулой, по словам пенсионера из Австралии, не очень-то и сложно.