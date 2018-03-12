В Тульской области в массовом ДТП погибли два человека‍

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Масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое сегодня утром имело место в Тульской области, унесло жизни двоих человек — сообщают официальные представители регионального Управления МВД РФ.

Авария, о которой идет речь, случилась сегодня в 07:55 по Москве на трассе М2. Здесь столкнулись сразу пять автомобилей, в том числе грузовой. В результате два человека получили травмы и два погибли.

Согласно предварительной информации, водитель "Нивы" допустил касательное столкновение с автомобилем Opel, когда пытался обогнать его. "Опель", в свою очередь, оказался на встречной полосе, где столкнулся сразу с тремя машинами. В данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.