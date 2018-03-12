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В Тульской области в массовом ДТП погибли два человека‍

Понедельник, 12 Марта 2018 11:29
В Тульской области в массовом ДТП погибли два человека‍ Фото из открытых источников

Масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое сегодня утром имело место в Тульской области, унесло жизни двоих человек — сообщают официальные представители регионального Управления МВД РФ.

 

Авария, о которой идет речь, случилась сегодня в 07:55 по Москве на трассе М2. Здесь столкнулись сразу пять автомобилей, в том числе грузовой. В результате два человека получили травмы и два погибли.

 

Согласно предварительной информации, водитель "Нивы" допустил касательное столкновение с автомобилем Opel, когда пытался обогнать его. "Опель", в свою очередь, оказался на встречной полосе, где столкнулся сразу с тремя машинами. В данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ДТП сегодня

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