Кортеж Петра Порошенко сбил пожилого мужчину

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Новости из Киева — автомобиль из кортежа украинского президента Петра Порошенко совершил наезд на пожилого мужчину, который перебегал через дорогу, несмотря на запрещающий жест регулировщика. Запись инцидента была опубликована в Интернете — смотрите видео ниже.

"Старик перебегал дорогу, не обращая внимания на регулировщика. И его сбила машина сопровождения", — пишет в "Фейсбуке" активист Сергей Орлов, отмечая, что пострадавший мужчина жив и в данный момент находится в госпитале.

Дорожно-транспортное происшествие с участием машины из кортежа Порошенко случилось в 11:45. Уже через считанные минуты в районе ДТП появилось большое количество сотрудников полиции, медиков, а также представителей других ведомств. Пожилой мужчина получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.