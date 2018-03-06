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Кортеж Петра Порошенко сбил пожилого мужчину

Вторник, 06 Марта 2018 14:36
Кортеж Петра Порошенко сбил пожилого мужчину Фото из открытых источников

Новости из Киева — автомобиль из кортежа украинского президента Петра Порошенко совершил наезд на пожилого мужчину, который перебегал через дорогу, несмотря на запрещающий жест регулировщика. Запись инцидента была опубликована в Интернете — смотрите видео ниже.

 

"Старик перебегал дорогу, не обращая внимания на регулировщика. И его сбила машина сопровождения", — пишет в "Фейсбуке" активист Сергей Орлов, отмечая, что пострадавший мужчина жив и в данный момент находится в госпитале.

 

Дорожно-транспортное происшествие с участием машины из кортежа Порошенко случилось в 11:45. Уже через считанные минуты в районе ДТП появилось большое количество сотрудников полиции, медиков, а также представителей других ведомств. Пожилой мужчина получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Порошенко

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