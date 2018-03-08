Крушение вертолета в Чечне: Погибли как минимум 5 человек

На территории Чеченской Республики разбился вертолет Ми-8, принадлежавший одной из спецслужб. По данным информационного агентства РИА Новости, при крушении Ми-8 погибли как минимум пять человек.
Источник, который поделился этой печальной новостью с прессой, утверждает, что на борту разбившегося вертолета было девять человек. Официального подтверждения информации о количестве людей на борту и числе погибших пока нет.
Перевозивший силовиков вертолет Ми-8 упал в ущелье Хангихой, которое расположено в Итум-Калинском районе. Причины аварии уточняются в данный момент. Известно, что в район катастрофы были направлены бригады спасателей и медиков.
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