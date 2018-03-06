Крушение самолета в Сирии: Российский АН-26 разбился при заходе на посадку

При заходе на посадку на сирийской авиабазе Хмеймим упал российский транспортный самолет Ан-26.
Об этом сообщили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.
Как сообщается, погибли все, кто находился на борту. А именно 32 человека — 26 пассажиров и шесть членов экипажа.
Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Как сообщается в докладе с места трагедии, огневого воздействия на самолет не было.
Джаботикаба или бразильское виноградное дерево – это довольно крупное вечнозеленое растение, произра...
Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео
Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.