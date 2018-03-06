Крушение самолета в Сирии: Российский АН-26 разбился при заходе на посадку

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При заходе на посадку на сирийской авиабазе Хмеймим упал российский транспортный самолет Ан-26.

Об этом сообщили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.

Как сообщается, погибли все, кто находился на борту. А именно 32 человека — 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Как сообщается в докладе с места трагедии, огневого воздействия на самолет не было.