В Анапе полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

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ДПСники Анапы вынуждены были участвовать в "голливудской" погоне, когда мимо них на большой скорости промчалась "газель", управляемая, как выяснилось в итоге, пьяным мужчиной.

Для того, чтобы остановить нарушителя, сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие — один из правоохранителей несколько раз выстрелил по колесам и двигателю преследуемой машины.

"За рулем автомобиля, по которому пришлось стрелять для того, чтобы предотвратить ДТП, находился тридцатилетний житель Воронежской области. Мужчина, как показало медицинское освидетельствование, находился в состоянии алкогольного опьянения", — рассказывают сотрудники ДПС, которые несли наряд на посту Новороссийск-Керченский пролив.