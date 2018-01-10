В России сократили штат ГАИ на десять тысяч человек

Штат ГИБДД сократили на 10 тысяч сотрудников с 1 января 2018 года.
"Указом президента от 31 декабря 2017 года №652 штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2018 года уменьшена на 10 тысяч единиц", — сказал собеседник агентства РИА Новости.
По его словам, сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД и ДПС, "за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов… и выдачи водительских удостоверений".
В МВД подчеркивают, что эти "организационно-штатные мероприятия" "коснутся, в первую очередь, неукомплектованных должностей".
Сокращенные сотрудники ГАИ по желанию могут быть переведены на вакантные должности в других подразделениях МВД, "где их опыт будет применен и реализован".
Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в пое...
Новогоднее обращение Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. 2018
Что-то лето в этом году не задалось уже в январе.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.