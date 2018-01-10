В России сократили штат ГАИ на десять тысяч человек

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Штат ГИБДД сократили на 10 тысяч сотрудников с 1 января 2018 года.

"Указом президента от 31 декабря 2017 года №652 штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2018 года уменьшена на 10 тысяч единиц", — сказал собеседник агентства РИА Новости.

По его словам, сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД и ДПС, "за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов… и выдачи водительских удостоверений".

В МВД подчеркивают, что эти "организационно-штатные мероприятия" "коснутся, в первую очередь, неукомплектованных должностей".

Сокращенные сотрудники ГАИ по желанию могут быть переведены на вакантные должности в других подразделениях МВД, "где их опыт будет применен и реализован".