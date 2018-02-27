Восток Крыма частично обесточен из-за аварии

Довольно тревожные новости поступают из Крыма, который в самый разгар ухудшения погодных условий был частично обесточен из-за аварии. Детальной информацией о проблемах с энергообеспечением делятся региональные экстренные службы.
По их данным, без электричества остались некоторые жители Феодосии, Керчи, а также Ленинского и Кировского районов. Точное число обесточенных абонентов устанавливается крымскими энергетиками в данный момент. "Сработала противоаварийная автоматика, были обесточены некоторые восточные районы Крыма, сейчас разбираемся в ситуации", — говорят они.
ГУ МЧС РФ по Крыму, тем временем, предупреждает о сильных снегопадах и ветрах, которые накроют полуостров на этой неделе.
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