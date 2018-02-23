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Украинский депутат рассказал, как в Киеве могли сделать бессмысленным референдум в Крыму

Пятница, 23 Февраля 2018 14:59
Украинский депутат рассказал, как в Киеве могли сделать бессмысленным референдум в Крыму Фото из открытых источников

Сергей Куницын, депутат украинской Верховной Рады, уверен, что Киев мог помешать присоединению Крыма к Российской Федерации, однако предпочел наблюдать за ситуацией со стороны.

 

Выступая в эфире тв-канала "112", Куницын рассказал, что четыре года назад, когда на территории Крымского полуострова внезапно материализовались "вежливые люди" из ВС РФ, Киев мог осуществить фокус, который бы "лишил смысла" референдум о вхождении Крыма в состав России.

 

Всего-то и нужно было, что дать крымчанам "любые полномочия", то есть предоставить локальным властям полную автономность. Таким образом Украина, по мнению Куницына, смогла бы выиграть время, необходимое для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

 

"Если бы крымчанам пообещали любые полномочия, то у них пропало бы всякое желание голосовать за присоединение к Российской Федерации. Однако этого сделано не было и теперь мы имеем то, что имеем", — отметил депутат.

 

Киев, напомним, до сих пор считает Крымский полуостров временно оккупированной территорией. В Москве же не устают подчеркивать тот факт, что Крым вошел в состав РФ исключительно благодаря праву крымчан на самоопределение, которым они воспользовались, проголосовав на референдуме.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Крым

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