В Индии хирурги удалили самую большую опухоль мозга в мире

Фото из открытых источников

1.8-килограммовая опухоль мозга, которая образовалась у жителя Индии, была, вероятно, самой большой подобной опухолью в мире — говорят хирурги, избавившие мужчину от гигантского новообразования. Подробности удивительного медицинского случая появились в издании The Hindu.

По данным которого, опухоль мозга начала расти у тридцатиоднолетнего Сантала Пала примерно три года назад, и процесс, при этом, происходил аномально быстро. Мужчина обращался в различные медицинские учреждения, однако врачи не желали удалять опухоль, так как боялись слишком высокой вероятности летального исхода.

Мужчина, тем временем, потерял зрение, поэтому опухоль все-таки решили удалить. Тем более, что существовала вероятность полного паралича. В настоящий момент жизни Сантала Пала уже ничего не угрожает. Медики надеются, его утраченное зрение вернется к нему со временем.