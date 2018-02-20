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Индиец вырастил рекордный урожай с помощью актрисы

Вторник, 20 Февраля 2018 11:19
Индиец вырастил рекордный урожай с помощью актрисы Фото из открытых источников

Плакат с актрисой, известной по фильмам для взрослых, помогает жителю Индии в сельскохозяйственной деятельности. Об уникальном способе повышения урожайности пишет The Mirror.

 

По информации издания, индийского фермера-затейника зовут Ченчу Редди, а проживает он на территории штата Андхра-Прадеш. Мужчина занимается выращиванием капусты и достиг в этом деле некоторого успеха, который и не дает покоя завистливым местным жителям.

 

"Капуста постоянно гибнет из-за сглаза. Ну, а как вы думаете — людям вокруг буквально нечего есть, а тут я, весь такой успешный и с тоннами капусты. Да не простой, а цветной!", — жалуется фермер.

 

Который, впрочем, нашел, как решить свою проблему. Выращиватель капусты обратился за помощью к Санни Леоне — актрисе, снимавшейся в видеопродукции для взрослых. Точнее — не к ней персонально, а всего лишь к плакату, на котором она изображена. Написав на плакате "Хватит плакать и завидовать мне!", мужчина установил его около своей плантации, и теперь глазливые взгляды устремлены не на капусту, а на горячую модель.

 

"Раньше я использовал чучела, напоминавшие демонов, но они работали не очень хорошо. А вот плакат с актрисой реально повысил урожайность — я уже чувствую, как стану сказочно богатым!", — хвастается мастер по выращиванию цветной капусты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости урожай

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