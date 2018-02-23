Столичные коммунальщики сбросили на машину метровые сосульки

Коммунальщики из Москвы, которые сбивали огромные сосульки, угрожающе свисавшие с крыши одного из домов по улице Усиевича, угодили этими самыми ледяными наростами прямиком в припаркованный внизу легковой автомобиль.
Сказать: "Мы не виноваты — сосульки упали сами" не получится, потому что процесс уничтожения машины при помощи сосулек был по чистой случайности зафиксирован документально — смотрите видео ниже. Впечатляющий, как необходимо отметить, видеоролик.
Пострадавшая машина, как отмечают очевидцы происшествия, находится теперь в довольно плачевном состоянии. Понесут ли какую-либо ответственность сотрудники коммунальных служб, сбившие сосульки из лучших побуждений — неизвестно.
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