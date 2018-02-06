В центре Москвы сосулька пробила голову 59-летнему мужчине

Фото из открытых источников

Кусок льда, который упал на голову жителю столицы сегодня на улице Сретенка в районе Пушкинского лицея номер 1500, только чудом его не убил — говорят московские медики, диагностировавшие у пятидесятидевятилетнего мужчины ушиб головного мозга.

"Ушиб мозга и ушибленная рана головы — это, конечно, неприятно, но все могло закончиться гораздо более серьезно. Сосульки, падающие на голову — это не шутки", — отмечают специалисты, добавляя, что жизни пострадавшего мужчины в данный момент ничего не угрожает.

Снежные и ледяные массы, падающие с крыш вместе с обыкновенными сосульками, каждый год убивают определенное число граждан Российской Федерации, так что не стоит испытывать судьбу и ходить под крышами — напоминают представители МЧС.