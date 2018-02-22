В США арестовали шестиклассницу, пошутившую об убийстве одноклассников

Тринадцатилетнюю американку, которая озвучила намерение прийти в школу и расстрелять одноклассников, задержали полицейские — сообщает издание Business Insider, по данным которого, стражи порядка отреагировали на заявление, сделанное девочкой в социальной сети "Инстаграм".
Ученица шестого класса, как выяснилось, просто неудачно пошутила. Однако в США, где в феврале произошел инцидент во Флориде (расстрел семнадцати человек в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас", осуществленный ее бывшим учеником), относятся к подобным вещам очень серьезно.
Какое наказание ждет несовершеннолетнюю любительницу неудачных шуток — неизвестно, но очевидно, что теперь девочка будет гораздо серьезнее относиться к своему поведению в Сети.
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