Соцсеть Instagram разрешила постить фотографии по таймеру

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Социальный сервис Instagram разрешит делать публикации по таймеру. Но не всем. Доступ к новому функционалу получат владельцы бизнес-аккаунтов.

Поэтому если прочитав заголовок вы решили, что теперь сможете более регулярно обновлять страницу в "Инстаграме", которую вы ведете от лица своей, скажем, колонии кольчатых червей, то нет, не сможете.

А вот владельцы бизнес-страниц, а также люди, которые отвечают за всевозможные корпоративные инстаграмы, смогут планировать публикации заблаговременно. Для этого в перечне инструментов "Инстаграма" появились черновики.

Стоит отметить, что полезное нововведение не позволяет публиковать коммерческие объявления, так что полностью автоматизировать бизнес-страницу с его помощью не получится. Впрочем, никто ведь не отменял сторонние инструменты.

"Обновление, которое позволяет бизнес-страницам публиковать посты по расписанию, стало возможным благодаря переходу на новый API. Теперь, при помощи Instagram Graph API, пользователи смогут, в частности, получать расширенную статистику по своей странице", — отмечают официальные представители социальной сети, которая некогда была фотографической, а теперь почти окончательно трансформировалась в бизнес-инструмент.