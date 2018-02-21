Жителя Германии оштрафовали на 208 тыс евро за жульничество в магазине

Завернув телячью печень в пакет с фруктами, житель немецкого городка Ау-Хайдхаузен полагал, что перехитрил супермаркет, потому что печень является более дорогим продуктом, чем фрукты. Но служба безопасности торгового заведения, наблюдавшая за мужчиной в течение месяца и зафиксировавшая четыре таких инцидента, вернула его в суровую действительность, сдав полиции.
Суд, который состоялся по делу пятидесятивосьмилетнего мужчины из Ау-Хайдхаузена, оштрафовал его на двести восемь тысяч евро — пишет издание Suddeutsche Zeitung.
Оштрафованный немец, при этом, так и не смог объяснить мотивы своего поступка — он, как выяснилось, зарабатывает двадцать четыре тысячи евро в месяц (соответственно, не особенно-то он и обеднеет от столь внушительного штрафа).
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