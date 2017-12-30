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Ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге взяло на себя ИГИЛ

Суббота, 30 Декабря 2017 10:54
Ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге взяло на себя ИГИЛ Фото из открытых источников

Группировка «Исламское государство*» (ИГИЛ, ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в камере хранения в супермаркете в Санкт-Петербурге.

 

Об этом пишет Reuters со ссылкой на новостное агентство боевиков.

 

Как отмечается, террористы не предоставили никаких доказательств причастности к взрыву в своем сообщении, пишет Газета.ру.

 

27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 гр тротила. В результате инцидента пострадали 13 человек.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги ИГИЛ Санкт Петербург

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