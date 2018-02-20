Житель Воронежа обнаружил радиацию в своей квартире

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Происшествие в Воронеже — обитающий в Северном микрорайоне города россиянин испугался не на шутку, когда в результате проверки радиационного фона, выполненной в квартире из интереса, обнаружил зашкаливающее излучение от старых настенных часов.

Прибывшие на место спасатели и специалисты Роспотребнадзора проверили часы и подтвердили, что четыре сотни микрорентген в час, фиксируемые рядом с ними, никак не вписываются в норму, которая составляет двадцать микрорентген в час. Проверка показала, что фонящим элементом часов оказался циферблат — он был изготовлен в начале двадцатого века с применением радия, который позволял стрелкам светиться в темноте.

В данный момент опасный предмет помещен в хранилище Нововоронежской атомной станции. Бывший владелец часов, тем временем, прислушивается к своим ощущениям.