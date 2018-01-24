Рассеянность воронежца помогла ему уберечь 15 миллионов рублей

Мужчина из Воронежа, который полагал, что в результате разбойного нападения лишился пакета с пятнадцатью миллионами рублей, обнаружил считавшиеся им пропавшими деньги у себя дома, в сейфе.
Воронежец, как оказалось, просто перепутал пакеты, когда доставал деньги из сейфа. То есть преступники действительно ударили его по голове и забрали пакет, однако денег в нем не было.
"Разбойное нападение, по факту которого было инициировано уголовное производство, произошло в ночь на восемнадцатое октября в центре Воронежа, рядом с ледовым дворцом спорта "Юбилейный". Выписавшись из больницы, пострадавший мужчина вернулся домой и понял, что деньги, который он считал украденными, лежат у него в сейфе, так как он перепутал пакеты", — говорят правоохранители.
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