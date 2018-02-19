Смертельное селфи: Россиянин упал со скалы в Таиланде

Фото из открытых источников

Фотографирование самого себя при помощи смартфона и разнообразных специализированных аксессуаров (например — селфи-палок) давно уже было признано опасной для здоровья и жизни деятельностью. Это в очередной раз доказал россиянин, который отдыхая в Таиланде решил подняться на скалу и сделать селфи. В результате он упал с этой самой скалы.

По данным портала Pattaya People, гражданин РФ пытался сделать селфи с водопадом, находясь на скале, однако поскользнулся и упал вниз, получив многочисленные травмы.

Девушка, в сопровождении которой был пострадавший, вызвала спасателей, доставивших любителя селфи в госпиталь острова Самуи. Известно, что молодой человек получил перелом ноги и травму поясницы.