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Смертельное селфи: Россиянин упал со скалы в Таиланде

Понедельник, 19 Февраля 2018 12:27
Смертельное селфи: Россиянин упал со скалы в Таиланде Фото из открытых источников

Фотографирование самого себя при помощи смартфона и разнообразных специализированных аксессуаров (например — селфи-палок) давно уже было признано опасной для здоровья и жизни деятельностью. Это в очередной раз доказал россиянин, который отдыхая в Таиланде решил подняться на скалу и сделать селфи. В результате он упал с этой самой скалы.

 

По данным портала Pattaya People, гражданин РФ пытался сделать селфи с водопадом, находясь на скале, однако поскользнулся и упал вниз, получив многочисленные травмы.

 

Девушка, в сопровождении которой был пострадавший, вызвала спасателей, доставивших любителя селфи в госпиталь острова Самуи. Известно, что молодой человек получил перелом ноги и травму поясницы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости селфи

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