«Селфи» с Константином Хабенским выходит в российский прокат‍

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Популярный в России и за ее пределами актер Константин Хабенский исполнил главную роль в экранизации последнего романа Сергея Минаева — фильме "Селфи" режиссер Николая Хомерики, который выходит в прокат сегодня.

История, которая обыгрывается в книге Минаева и основанном на ней фильме Хомерики, на самом деле довольно шаблонная — у главного героя есть двойник, который проникает в его жизнь и занимает место оригинала. Некоторая шаблонность, впрочем, компенсируется талантом Хабенского, который играет в картине двух совершенно разных героев. Плюс, на пользу фильму идет множество интересных мелочей, за которыми интересно следить зрителям.

Отдельно стоит отметить концовку, которая получилась весьма неоднозначной и слишком запутанной. Это, однако, помогает фильму избавиться от прямолинейности.

Фильм получился атмосферным во многом благодаря оператору Владиславу Опельянцу, в камере которого столица РФ напоминает Нью-Йорк или какой-то другой зарубежный мегаполис. Несмотря на отсутствие спецэффектов, картина Хомерики выглядит очень зрелищно и, что называется, стильно. В общем, фильм определенно стоит того, чтобы выбраться в кинотеатр.