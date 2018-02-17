Китайские мойщики окон сразились с ураганом на уровне 10-го этажа

О том, что мойщик окон — довольно опасная профессия, ее представители из Китайской Народной Республики, запечатленные на видео, которое вы можете посмотреть ниже, знают не понаслышке.
Мужчины, которые зачем-то стали мыть окна во время урагана, бушевавшего в Китае, чуть было не поплатились жизнью за свои слабоумие и отвагу. Но в итоге им все-таки удалось выжить — пишет The Mirror.
"Ураган, ливень, землетрясение, да хоть метеоритный дождь — нам без разницы, главное — чтобы окна были вымыты как следует. В этот раз нам, конечно, пришлось несладко, но мы в итоге все же уцелели. Может быть следующий шторм будет для нас последним, но пока что мы будем просто мыть окна и не думать о плохом", — говорят китайские рабочие.
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