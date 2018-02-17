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Ученые: Моющие средства опасны для женщин

Пятница, 16 Февраля 2018 12:03
Ученые: Моющие средства опасны для женщин Фото из открытых источников

Женщины, регулярно использующие химические чистящие средства при осуществлении домашней уборки, могут подвергаться нарушениям работы дыхательной системы. Соответствующий вывод сделали норвежские ученые, опубликовавшие результаты своего комплексного исследования в издании MedicalXpress.

 

Речь идет о долговременном исследовании, которое проводили сотрудники Бергенского университета. Ученые в течение двух десятков лет наблюдали за состоянием легких шести с лишним тысяч человек, анализируя при этом массу факторов и фиксируя малейшие изменения в работе дыхательной системы.

 

Выяснилось, что у домохозяек и профессиональных уборщиц, которые, очевидно, чаще остальных женщин используют моющие средства, понижена форсированная жизненная емкость легких.

 

"Мы измеряли общий объем воздуха, который может выдохнуть человек, и сделали неутешительные для женщин-домработниц выводы. Моющие средства, как оказалось, бьют по легким практически так же, как, например, табачный дым", — говорят исследователи.

 

В общем, если вы женщина и хотите сохранить свои легкие — то даже и не приближайтесь к чистящим средствам.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости женщины

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