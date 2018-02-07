От алиментов к новой жене: Украинец 3 раза пытался бежать в Крым

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Пограничники Крыма в очередной (уже третий) раз задержали украинца, который пытался незаконно пересечь крымскую границу, чтобы воссоединиться со своей новой супругой и убежать от старой, требующей алименты.

По данным пограничного управления ФСБ РФ, уроженец Херсонской области Украины по имени Николай Моцканич, родившийся в 1978 году, уже дважды пытался попасть в Крым в обход КПП. Почему в обход? Потому что мужчину не пускают через украинские КПП, так как у себя на родине он числится в перечне особенно злостных неплательщиков алиментов.

Недавно пограничники пресекли и третью попытку Моцканича попасть на полуостров. На этот раз он путем махинаций сделал себе новый паспорт на чужое имя. Однако пограничники узнали о планах нарушителя и пресекли их. В данный момент нарушитель, который настойчиво пытался попасть в Крым (где проживает его новая гражданская жена), задержан, против него инициировано уголовное производство.